حكايات اليوم.. مصر تعيد فتح قناة السويس .. ورحيل مكرم عبيد

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم الخامس من يونيو، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى سقوط مدينة دمياط في أيدي لويس التاسع ملك فرنسا وقائد القوات الصليبية المشاركة بالحملة الصليبية السابعة، وإعادة افتتاح مصر قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات، وكان على متن السفينة الرئيس محمد أنور السادات، فضلاً عن رحيل أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر الأسبق.









استيلاء الصليبيون على دمياط





وصلت سفن الصليبيين إلى ثغر دمياط وأرسل لويس رسالة إلى السلطان الصالح أيوب يطالبه فيها بالاستسلام فرد عليه الصالح برسالة يحذره فيها من مغبة مهاجمته لمصر وينبئه بأن بغيه سيصرعه. وفي فجر السبت 22 صفر 647 هـ/5 يونيو 1249 نزل جنود وفرسان الحملة على بر دمياط، وكانت القوات الصليبية تضم نحو 50,000 مقاتل وفارس وضربت للويس خيمة حمراء كبيرة على الشط، فنشب قتال شديد بين المسلمين والصليبيين انتهى بتراجع المسلمين.





وفي المساء بعد أن ظن أتابك الجيش فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أن الصالح أيوب قد توفى انسحب من دمياط وخلفه سكانها والعربان الذين كان الصالح أيوب قد وكلهم بالدفاع عن المدينة ، فدخلها الصليبيون بسهولة بدون مقاومة وأستولوا عليها بكل ما كان فيها من سلاح ومؤونة، وحصنوا أسوارها حول الصليبيون جامع المدينة إلى كاتدرائية ونصبوا عليها أسقفاً، وصارت دمياط مدينة صليبية وعاصمة لمملكة ماوراء البحار (أوتريميه).





سقوط دمياط في أيدي الصليبيين كان له وقع الصاعقة على الناس وعلى السلطان الصالح أيوب الذي غضب من الأمير فخر الدين وقال له: "أما قدرتم تقفون ساعة بين يدي الفرنج؟". وأمر بإعدام نحو خمسين من أمراء العربان الذين تهاونوا وغادروا دمياط بغير إذن. وحمل السلطان المريض في حراقة إلى قصر المنصورة، وأعلن حينها النفير العام في مصر وهرولت عامة الناس إلى المنصورة لأجل الجهاد ضد الغزاة، وأرسلت الشواني بالمحاربين والسلاح إلى جبهة القتال وقامت حرب ضد الجيش الصليبي المتحصن خلف الأسوار والخنادق، وراح المجاهدون يشنون هجمات على معسكراته ويأسرون مقاتليه وينقلونهم إلى القاهرة.









مصر تعيد فتح قناة السويس وعبور أول سفينة





يعود اليوم الخامس من يونيو ، الذكرى الـ43 لإعادة افتتاح قناة السويس من جديد، بعد جلاء الاحتلال الإسرائيلي منها، وذلك مع عبور أول سفينة منذ ثماني سنوات في 5 يونيو 1975، وكانت على متن السفينة الرئيس الراحل محمد انور السادات.









ميلاد أليفة رفعت





ولدت الكاتبة والمؤلفة المصرية مثيرة للجدل أليفة رفعت، في مثل هذا اليوم من عام 1930، لديها مجموعة من القصص القصيرة التي عكست حياة النساء المصريات في الريف المصري.





رغم كونها لم تكن تتحدث سوى العربية، إلا أنها غادرت مصر إلى عدة بلدان منها، وكانت تأمل في الالتحاق بالجامعة، لكن والديها عارضا ذلك، بل وخططا لزواجها بدلا من ذلك، كان لهذا الحدث تأثيراً بارزاً على كتاباتها التي نقدت فيما الطريقة التي تعامل بها المرأة محتجة على وضع المرأة في بيئة لا تمنحها حرية الاختيار، فيما يسمى بـ " أدب الاحتجاج ".





أحمد فؤاد محيي الدين





رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، أحمد فؤاد محيي الدين، السياسي والطبيب مصري، شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من 2 يناير 1982 حتى 5 يونيو 1984، كما شغل منصب وزير الإعلام في الفترة من 10 سبتمبر 1981 وحتى 31 يناير 1982.





مكرم عبيد





كما رحل السياسي مكرم عبيد، الذي شغل منصب وزير المواصلات ثم وزير المالية في مصر في 3 وزارات، يعد أحد رموز الحركة الوطنية في مصر، حيث كان ضمن الوفد المصاحب لسعد زغلول باشا وتم نفيه مع الأخرون إلى جزيرة مالطة وعادوا بعد ثورة 1919، ويعد من أبرز رموز حزب الوفد بعد تأسيسه عام 1918.





كان مكرم عبيد خطيباً بارعاً، حيث ساهم في ذلك إتقانه الشديد للغة لعربية ، ويُعد أيضاً هو صاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، والواضع الأول لكادر العمال في مصر ووضع الحد الأدنى للأجور وتوفير التأمين الاجتماعي لهم، وواضع نظام التسليف العقاري الوطني، كما أنه صاحب الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية للدخل، وتوفي عام 1961.









اليوم العالمي للبيئة





ويصادف اليوم، يوم البيئة العالمي الذي بدء احتفال دول العالم بهذا اليوم في العام 1972، حيث تستضيف في 5 حزيران من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP " التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في 5 حزيران لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.



