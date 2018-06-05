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وزير إسرائيلي: أفكار جديدة لإنهاء النزاع البحري مع لبنان

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:52 ص
وزير إسرائيلي: أفكار جديدة لإنهاء النزاع البحري مع لبنان
وزير الطاقة الإسرائيلي
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وكالات
 

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن أفكاراً جديدة طرحت عبر قناة سرية أمريكية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان، عقد أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

 

وأضاف شتاينتز: "هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة، إنها أكثر ما يمكنني مناقشته".

 

وتابع: "هناك مجال للتفاؤل الحذر لكن ليس أكثر من ذلك، أتمنى أن نتمكن في الأشهر المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصل إلى حل أو على الأقل حل جزئي للنزاع، لم تتم تسوية شيء بعد".

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