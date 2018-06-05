وكيل "تعليم القليوبية" يتابع امتحان الاقتصاد والإحصاء في 86 لجنة من غرفة العمليات

تابع عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بتوجيهات من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والتى لم تتلقى شكاوي بأي معوقات بالعملية الامتحانية.





وبدأت امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني بمحافظة القليوبية بمادة الاقتصاد والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف تليها مادة الإحصاء من 11 وحتى الثانية عشر والنصف فى 86 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية ووسط إجراءات أمنية مشددة.





فى ذات السياق رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارىء القصوى تزامنا مع سير الامتحانات التى بدأت اعتبارا من الأحد الموافق 3 يونيو الجارى وتستمر حتى الأول من شهر يوليو المقبل





حيث رفعت أجهزة مديرية التربية والتعليم حالة الطوارىء القصوى وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والذى اعلن انه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية وفق بروتوكول التعاون الموقع على تأمين محيط اللجان ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وعناصر الشرطة السرية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول المركزى القطاع ج بشبرا الخيمة.





كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأطباء والأدوية والزائرات الصحيات بلجان الامتحانات.





كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء عن اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول وتوفير مولدات الكهرباء باللجان.





كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود لسيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات وتوفير الخبز للمعلمين بالإستراحات البالغ عددها 24 إستراحة 12 للرجال و12 للسيدات تم توفير كافة سبل الراحة بها للمعلمين.





وقال عجلان إن 41 ألف و200 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات فى 86 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية بالإضافة للجنة السجن.



