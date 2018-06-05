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لطيفة: "لم أمنع من العمرة وأعشق السعودية حكومة وشعبا"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:31 ص
لطيفة: لم أمنع من العمرة وأعشق السعودية حكومة وشعبا
لطيفة
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الفجر الفني
 

أوضحت النجمة التونسية لطيفة، تصريحاتها التي أدلت بها في برنامج "مجموعة إنسان" عبر قناة "إم بي سي"، والتي تفيد بعدم تمكنها من أداء مناسك العمرة.

وقالت لطيفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية تويتر: "لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج مجموعة إنسان، أقول إنني لم أمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية أبدا، وذلك لخوفي من تكرار موقف حدث قبل سبع سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زيارة من السفارة السعودية في بيروت، لابد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومة وشعبا".

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