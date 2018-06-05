إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:31 ص
إسلام علي وسمر السيد
أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح متفرقة، بأنحاء مختلفة في الجسد، إثر حادث تصادم مروع على طريق "كفر صقر – أولاد صقر" بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء.
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" وربع نقل بطريق "كفر صقر – أولاد صقر".
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" وربع نقل بطريق "كفر صقر – أولاد صقر".
وتم نقل المصابين إلى مستشفى "أولاد صقر" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.