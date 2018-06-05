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أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:26 ص
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
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سالى رضوان
 
توافدت طالبات مدرسة الشهيد أحمد غنيم الثانوية بنات سابقا، على اللجان، لأداء امتحاني مادتي الإحصاء والاقتصاد، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت الأحد الماضي.

وحرصت الأمهات على تقليل توتر بناتهن، وقررن مراجعة المادة معهن قبل الدخول للامتحان، المقرر بدءه في تمام التاسعة صباحًا.

وجلست بعض الأسر على الجانب الآخر، من المدرسة، انتظارًا لدخول بناتهم، والدعاء لهم.
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
أولياء الأمور يودعون بناتهم قبل امتحاني الإحصاء والاقتصاد في الدقهلية
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