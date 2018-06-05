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وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر ناهز 87 عاما

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:21 ص
وفاة وزير دفاع أمريكي سابق عن عمر ناهز 87 عاما
فرانك كارلوتشي
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وكالات
 

توفي في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق فرانك كارلوتشي عن عمر ناهز 87 عاما.

 

وأفادت صحيفة "Wall Street Journal" أمس الاثنين بأن أسباب وفاة كارلوتشي تعود إلى مضاعفات أثارها مرض باركنسون المصاب به.

 

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي الحالي جيمس ماتيس: "أعبر عن تعازي العميقة في وفاة وزير الدفاع الأسبق فرانك كارلوتشي".

 

كما ذكر ماتيس أن كارلوتشي "خدم وطنه أثناء ولاية 4 رؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما كان ضابطا في القوات البحرية الأمريكية، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة في البرتغال ونائب مدير دائرة التحقيقات المركزية.

 

وشغل كارلوتشي منصب وزير الدفاع الأمريكي منذ نوفمبر عام 1987 إلى يناير 1989.

 

وعام 1988 رافق الرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان أثناء زيارته إلى موسكو.

 

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