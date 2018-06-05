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تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:19 ص
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة فيديو وصور
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سالى رضوان
 
تكدس الطلاب أمام لجان الثانوية العامة بمدينة المنصورة، تحديدًا أمام مدارس مجمع أداب المنصورة، قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، وسط إجراءات مكثفة لتفتيش الطلاب، على أبواب المدارس، المقرر انعقاد الامتحان بها.

وتوافد الطلاب، قبل موعد الامتحان، للانتهاء من إجراءات التفتيش، قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان.


وبدأت عناصر الأمن المكلفة بتأمين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان لأداء الطلاب الامتحانات لمادتي الاقتصاد والإحصاء على فترتين، في ثانى أيام الامتحانات.

وحظر رجال الأمن دخول الطلاب بالهواتف المحمولة والكتب الدراسية والمذكرات الخاصة بالامتحانات التى سيؤدى الطالب أدائها إلى داخل اللجان.

ويؤدى 41 ألف طالب وطالبة، امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية، داخل 110 لجان وسط تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار 50 سيارة إسعاف.
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
تكدس أمام لجان الثانوية العامة في المنصورة "فيديو وصور"
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