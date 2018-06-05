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التحالف العربي يستهدف أهدافًا للحوثيين في اليمن

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:15 ص
التحالف العربي يستهدف أهدافًا للحوثيين في اليمن
المتحدث باسم التحالف
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وكالات
 

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي الاثنين، عن تدمير أهداف ناجحة في الداخل اليمني مقابل الحدود السعودية.

 

واستعرض المالكي تلك الأهداف كالتالي:

 

- استهداف ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ باليستية في مدينة صعدة

- استهداف ومهاجمة عربة مسلحة (عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني)

‎‎- استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وعناصر من الميليشيات الحوثية (عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني)

- استهداف ومهاجمة دبابة معادية (إسناد الجيش الوطني اليمني/الجوف)

- استهداف ومهاجمة شاحنة تنقل صواريخ وأسلحة (قطع خطوط الإمداد)

- استهداف ومهاجمة عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران (جبهة حرض)

- استهداف ومهاجمة ‏أحد العناصر الحوثية (قيادة ميدانية/محور صعدة)

- استهداف ومهاجمة أسلحة مخبأة

 

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