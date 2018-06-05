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شاب يلتقط صورة لنفسه مع مصابة تصارع الموت

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:05 ص
شاب يلتقط صورة لنفسه مع مصابة تصارع الموت
شاب يلتقط صورة لنفسه
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الفجر السعودي
 

أثار تصرف شاب مهووس بالتقاط صور "السيلفي" غضب رواد مواقع التواصل في إيطاليا، إذ أقدم على التقاط صورة لنفسه، وفي الخلفية، مسعفون يجاهدون لإنقاذ امرأة دهسها قطار.

 

وانتشرت الصورة المثيرة للجدل عن طريق أحد الصحفيين الذي التقط المشهد وعلق على الصورة قائلًا "لقد فقدنا إحساسنا بالأخلاق بالكامل"، ما أدى لاندلاع موجة غضب ضد الشاب على وسائل التواصل وصفحات الجرائد التي وصفت الواقعة بـ"سيلفي في خضم المأساة" ونعتت الشاب "بالبربري"، حسبما أوردت "بي بي سي".

 

وألقى رجال الأمن بمدينة بياتشنزا الإيطالية، القبض على الشاب الذي كان يشير بـ"علامة النصر" أثناء وقوفه على الرصيف، وأرغموه على حذف الصورة، فيما تم التحقيق معه، وأخلي سبيله لاحقًا، بعد التدقيق في سجله الجنائي.

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