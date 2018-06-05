"التعليم" تعلق على أزمة "قلائل" بامتحان العربي للثانوية العامة

علقت وزارة التربية والتعليم، على ما أثير، بشأن جمع كلمة "قليل"، وعدم إدراج كلمة "قلائل" ضمن الأجوبة الخاصة بامتحان اللغة العربية رغم صحتها.





وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور أحمد شلبي، مستشار اللغة العربية، أفاد بصحة كلمة "قلائل"، حيث أنها ضمن الجموع الصحيحة، وتقبل من الطلاب في كل الأسئلة المقالية في النحو أو غيره أي إجابة صحيحة ومشابهة لما ورد بالمعجم اللغوي.



