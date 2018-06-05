متحدث "التعليم": ما يتم نشره على "فيسبوك" ليس له أي علاقة بامتحاني الاقتصاد والإحصاء
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:07 ص
ريم محمود
علقت وزارة التربية والتعليم، على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من نشر بعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الاقتصاد.
وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.
وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، أنه تم التواصل مع المطبعة السرية التي أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة.
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