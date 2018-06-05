متحدث "التعليم": ما يتم نشره على "فيسبوك" ليس له أي علاقة بامتحاني الاقتصاد والإحصاء

علقت وزارة التربية والتعليم، على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من نشر بعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الاقتصاد.





وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان.



