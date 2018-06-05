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طلاب الثانوية العامة في السويس يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:04 ص
طلاب الثانوية العامة في السويس يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء
امتحانات الثانوية
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أبوبكر عبد المعز
 
يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء.

وتستقبل لجان الثانوية العامة بالسويس، في أحياءها الخمسة، نحو 4333 طالبًا وطالبة بواقع 4119 (طلاب نظاميون) و214 طلاب منازل.

ويبدأ الامتحان بمادة الاقتصاد، في التاسعة صباحا، وحتى العاشرة والنصف، فيما يبدأ امتحان مادة الإحصاء من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف.
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