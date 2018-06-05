نتنياهو يحذر ميركل من "أنشطة إيران المذهبية"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من أن أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط، تنذر بتدفق موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا.

وقال نتنياهو، بعد محادثاته مع المستشارة الألمانية، في إطار جولته الأوروبية، إن إيران تستخدم العائدات الناجمة عن تخفيف العقوبات عنها لتمويل صراعات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، أمس الاثنين، أن "نشاط إيران يهدف إلى توسيع نطاق وجود الفصائل الشيعية، التي تعمل تحت إمرتها لنشر المذهب الشيعي بين المسلمين السنة، مشيرا إلى أن ذلك "سيشعل حربا دينية وتبعات ذلك ستكون مزيدا من اللاجئين الذين تعلمون تماما أين ستكون وجهتهم".

من جانبها أعلنت ميركل أنها تتفق مع نتنياهو على أن أنشطة إيران في الشرق الأوسط مصدر قلق خاصة لأمن إسرائيل، وقالت: "ندعم حق إسرائيل في الأمن وقلنا ذلك لإيران في كل مرة".

وأضافت: "لدينا نفس الهدف المشترك وهو أن إيران ينبغي ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا لكن الخلاف بيننا هو على طريقة تحقيق هذا".

وفي عام 2015 شهدت ألمانيا ودول أوروبية أخرى تدفقا لما يزيد على مليون لاجئ مما تسبب في صعود شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة هناك.