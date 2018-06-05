"مولر": مدير حملة ترامب الانتخابية السابق حاول التأثير على شاهدين قبل محاكمته

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، إن مدير حملة ترامب السابق، بول مانافورت، حاول التأثير على أقوال اثنين من الشهود المحتملين في قضايا مرفوعة ضده، وفق وثائق محكمة قُدمت يوم الإثنين.

وزعم مولر، الذي يحقق في العلاقات الروسية المزعومة بحملة ترامب الانتخابية في 2016، أن مانافورت حاول الاتصال بشاهدين في قضايا يواجهها وتتعلق بغسل الأموال وغيرها، عبر الهاتف وبرنامج رسائل مشفرة.

ومن ثم، خالف مانافورت شروط إطلاق سراحه قبل المحاكمة، وفقاً للوثائق.

ويواجه مانافورت عشرات التهم الجنائية بسبب العمل الذي قام به نيابة عن فيكتور يانوكوفيتش، الرئيس السابق لأوكرانيا وحليف الحكومة الروسية قبل عزله من السلطة في 2014 من قبل البرلمان الأوكراني.

وتشمل الاتهامات غسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي، وعدم التسجيل كوكيل أجنبي. ودفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وشارك مانافورت أيضا في اجتماع في يونيو2016 مع نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور وزوج ابنة ترامب، جاريد كوشنر، مع محامية روسية في محاولة للحصول على معلومات ضارة بالمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون.