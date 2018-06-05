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لطيفة تعلن على الملأ: أحب السعودية حكومة وشعبا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 08:47 ص
لطيفة تعلن على الملأ: أحب السعودية حكومة وشعبا
الفنانة لطيفة
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الفجر السعودي
 

نفت السفارة السعودية في تونس جملة وتفصيلا أن تكون الفنانة التونسية المعروفة لطيفة العرفاوي قد منعت من أداء مناسك العمرة، الأمر الذي أكدته الفنانة ذاتها.

 

وسارعت لطيفة العرفاوي الشهيرة باسم لطيفة التونسية إلى التأكيد أن كلامها حرّف، وأنها لم تقل إنها منعت من أداء العمرة، وهي لم تتقدم إلى أي سفارة سعودية بتاتا بطلب بهذا الشأن، مؤكدة بذلك ما أعلنته السفارة السعودية في تونس.

 

ووضعت لطيفة التونسية حدا للجدل حول هذه المسألة وغردت على حسابها في تويتر: "لا بد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعوديه حكومة وشعبا".

 

وكانت السفارة السعودية في تونس قد نفت قبل ذلك صحة الادعاءات بمنع فنانة تونسية من أداء مناسك العمرة، مشددة أن المعنية لم يسبق لها أن تقدمت مطلقا بطلب بالخصوص.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن السفارة السعودية قولها: "المواطنة التونسية لطيفة العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، بأنها لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة".

 

إضافة إلى ذلك، أكدت السفارة السعودية في تونس أن لطيفة التونسية "بإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى ما رغبت".

 

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