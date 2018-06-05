"تركي آل الشيخ" يستقبل المستبعدين من قائمة "الأخضر" لمونديال روسيا

استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أمس الاثنين، اللاعبين الخمسة المستبعدين من القائمة النهائية، للمنتخب السعودي الأول المشارك في مونديال روسيا ٢٠١٨.

وقدم "آل الشيخ"، الشكر للاعبين المستبعدين على الجهد الذي بذلوه في الفترة الماضية، وفق ما نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، للاعبين على أنهم ينتظرهم مستقبل كبير مع المنتخب خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لامتلاكهم إمكانات كبيرة.

وكان في وداع اللاعبين الخمسة لدى مغادرتهم الهيئة، وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات، الدكتور رجاءالله السلمي.

واستبعد مدرب المنتخب خوان بيتزي، كل من سعيد المولد وعساف القرني ونواف العابد ومحمد جحفلي ومحمد الكويكبي، من القائمة النهائية للأخضر المشاركة في مونديال روسيا.