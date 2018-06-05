"هل هلالك" ترحب بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في يومها الثالث عشر بساحة الهناجر (صور)

استقبل برنامج "هل هلالك" فى يومه الثالث عشر، مجموعة من أعضاء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع.

قدم البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، باقة متنوعة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، منها فقرة الساحر للفنان عادل السعيد ساحر مصر الأول، وقدمت الفنانة مروة كمال فقرة الأنتيبوت، إلى جانب فقرة المهرج للفنان أسامة محمد فقرة المهرج، والكرابيج للفنانة نهى ومروة فقرة الكرابيج، والكاوتشوك للطفلة تقى، والتوازن للفنان عبودى.





واختتمت الليلة الثالثة عشر للبرنامج بفرقة التخت الشرقى لأنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، الذى قدم أغنية سواح وتفاعل معه الجمهور، كما قدمت المطربة أمثال أغنية أم النبى، وتغنى محمد عبد الحميد بأغنية طاير ياهوى، وقدم المطرب "فارس" أغنيتي "الشوق" و"عاللى جرى".





جدير بالذكر أن برنامح هل هلالك، يبدأ يوميا فى التاسعة مساء ويستمر حتى 22 رمضان .



