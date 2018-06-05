"التعليم" ترد على ما تداول بشأن إعادة امتحان اللغة العربية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الوزارة في إعادة امتحان مادة اللغة العربية، غير صحيح على الإطلاق.





وقال حجازي، لـ"الفجر"، إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، والهدف منه هو إثارة البلبلة، مشيرًا إلى أن المصححين مستمرون في تصحيح أوراق امتحان اللغة العربية منذ أمس، والعملية الامتحانية تسير بطريقة صحيحة دون أي مشكلات.



