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صادق الصباح عن نيكول سابا: "نجمة من الطراز الرفيع"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:29 ص
صادق الصباح عن نيكول سابا: نجمة من الطراز الرفيع
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شيماء عطية
 

أشاد المنتج صادق الصباح بأداء الفنانة اللبنانية نيكول سابا، في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة - العودة"، مؤكدًا أنها فنانة من الطراز الرفيع قدمت أداءًا متميزًا بالعمل.


وغرد "الصباح" عبر "تويتر": "‏النجمة ⁧‫نيكول سابا‬⁩ حضرت بتألق بمسلسل ⁧‫الهيبة - العودة،‬⁩ أداء متميز بصمتها أو بحواراتها، نجمة من الطراز الرفيع عادت إلى أحضان الدراما اللبنانية بجدارة".


المسلسل قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إنتاج صادق الصباح، إخراج سامر البرقاوي، من بطولة الفنان السوري تيّم الحسن، والفنانة اللبنانية نيكول سابا.

صادق الصباح عن نيكول سابا: "نجمة من الطراز الرفيع"
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