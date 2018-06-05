عاجل.. نجم الأهلي: خناقة بين ناجي وعواد في معسكر المنتخب

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن كواليس استبعاد محمد عواد من قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لكأس العالم روسيا 2018.

وقال "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، إنه خيم الحزن الشديد في معسكر إيطاليا بين اللاعبين المستبعدين وخاصة بين الحارس محمد عواد ومدرب حراس المرمى أحمد ناجي، حيث حدثت معاتبة في بداية الأمر وتحولت إلى مشادة حادة بينهما، حيث ظهر التأثر الشديد على حارس الإسماعيلي بعد استبعاده من القائمة.

وتابع: " خيم الحزن بين اللاعبين الستة المستبعدين حيث دخل محمود عبد العزيز "زيزو" وكريم حافظ في نوبة من البكاء الشديد عقب استبعادهما من القائمة النهائية للمنتخب الوطني للمونديال إلى جانب التأثر الشديد والدموع التي سقطت من اللاعب أحمد حسن كوكا بعد استبعاده من قائمة المونديال".