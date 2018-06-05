عاجل.. "شاومينج" يتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء.. ومصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقته

تداولت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على "فيسبوك"، صور بوكليت زعمت أنها من امتحان الاقتصاد والإحصاء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة بعد قليل.





وكشفت مصادر بغرفة العمليات للثانوية العامة، أن البوكليت المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.



