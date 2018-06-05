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عاجل.. "شاومينج" يتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء.. ومصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقته

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:13 ص
عاجل.. شاومينج يتداول امتحان الاقتصاد والإحصاء.. ومصادر بـالتعليم تكشف حقيقته
أرشيفية
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ريم محمود
 
تداولت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على "فيسبوك"، صور بوكليت زعمت أنها من امتحان الاقتصاد والإحصاء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة بعد قليل.

وكشفت مصادر بغرفة العمليات للثانوية العامة، أن البوكليت المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون اليوم الثلاثاء، مادتي الاقتصاد والإحصاء، وستفتح اللجان أبوابها في الثامنة والنصف صباحا.
المزيد عن: طلاب ثانوية عامة شاومينج بيغشش ثانوية
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