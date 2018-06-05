سابع الليالي الرمضانية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)

قدمت فرقة "فرجة شو" بقيادة الفنان الاستعراضي شريف راضي مساء أمس الإثنين النشاط الفني السابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وإشراف الأستاذ فارس عبد المنعم وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.









وتضمن النشاط الفني فقرة الأراجوز وأعقبتها فقرتي الحصان والتتورة واختتم الحفل بفقرة الصعيدي وسط إقبال جماهيري من الأطفال وأسرهم بالمسرح الكبير داخل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.









وأشادت الدكتورة ميرفت مرسي بليالي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية طوال شهر رمضان متمنية استمرار التعاون وتقديم نماذج فنية متنوعة خلال أشهر الصيف من جانب المركز القومي للمسرح بالحديقة الثقافية التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.