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"الشاطر" يكشف السبب الحقيقي وراء التراجع عن تعاقد الأهلي مع مدرب عالمي

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:40 ص
الشاطر يكشف السبب الحقيقي وراء التراجع عن تعاقد الأهلي مع مدرب عالمي
رامون دياز
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن الأسباب الرئيسية التي دفعت النادي الأهلي لصرف النظر عن التعاقد مع مدرب عالمي، مثل الأرجنتيني كالديرون وخبرة المدرب العالمي رامون دياز.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين أن السبب الأول هو الميزانية، والتى تقلصت جدا
إلى النصف من 150 ألف دولار إلى 70 ألف دولار، حيث ستتحمل خزينة النادي الراتب الشهري للمدرب الأجنبي.

 

وتابع: " يأتى السبب الثاني اختيار الجهاز المعاون للمدرب الاجنبي والذي سيكلف خزينة النادي أموال طائلة إلى جانب عدم تعيين أى مدرب من أبناء النادي وهذا ما ترفضه لجنة الكرة بالنادي الأهلي".

 

وأوضح "الشاطر" أن السبب الثالث والأخير فى عدم التعاقد مع مدرب عالمي يأتى في التمويل خاصة بعد انسحاب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

 

 

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