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عمرو سلامة يهنئ زملائه المخرجين بنجاح دراما رمضان: تعبكم واضح وجه بفائدة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:56 ص
عمرو سلامة يهنئ زملائه المخرجين بنجاح دراما رمضان: تعبكم واضح وجه بفائدة
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حرص عمرو سلامة مخرج مسلسل "طايع" على تهنئة زملائه المخرجين على ما قدموا في السباق الرمضاني هذا الموسم، مؤكدًا أن تعبهم واضح وسيكافئهم الله تعالى على مجهودهم. 


وغرد "سلامة" عبر موقع التغريدات "تويتر": "‏هاني خليفة، بيتر ميمي، أحمد خالد موسى، أحمد مدحت، خالد الحلفاوي، محمود كامل، محمد سلامة، يا أصدقائي وزملائي المخرجين المحترمين، مبروك ليكم كلكم السنة ديه، تعبكم واضح وجه بفائدة وربنا بيكافئكم".


‏وأضاف: "إن شاء الله في العيد نبارك لحسين المنباوي وأخويا وصديق الطفولة عمرو صلاح".


عمرو سلامة يهنئ زملائه المخرجين بنجاح دراما رمضان: تعبكم واضح وجه بفائدة
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