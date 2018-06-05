محمد علي لـ"الفجر الفني": دوري في "طايع" أضحكني.. وهذا سر سوء حظي

أكد الفنان محمد علي، أنه أعجب بشخصية الضابط "سراج"، التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "طايع"، مؤكدًا أنه عندما بدأ في قراءة الحلقات، دخل في نوبة من الضحك، بسبب انشغاله الدائم بقضية سرقة الآثار، بل وسرقة تاريخ مصر بشكل عام.



