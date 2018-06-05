محمد علي لـ"الفجر الفني": دوري في "طايع" أضحكني.. وهذا سر سوء حظي
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:30 ص
سارة إبراهيم
أكد الفنان محمد علي، أنه أعجب بشخصية الضابط "سراج"، التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "طايع"، مؤكدًا أنه عندما بدأ في قراءة الحلقات، دخل في نوبة من الضحك، بسبب انشغاله الدائم بقضية سرقة الآثار، بل وسرقة تاريخ مصر بشكل عام.
وأضاف "علي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن المنتج الفني أحمد السيد، أخبره بأن المخرج عمرو سلامة، رشحه لتجسيد دور "سراج"، في مسلسل من بطولة عمرو يوسف، وتأليف الأخوة دياب، وإنتاج هشام تحسين ورامي إمام، مؤكدًا أنه وافق بدون تردد أو تفكير.
وأكد "علي" أن وجوده ضمن قائمة نجوم رمضان الذين جسدوا أنماطًا مختلفة لـ"ضابط الشرطة"، وأبرزهم محمد رمضان، أمير كرارة، وكريم فهمي، كان أشبه بـ"إيفيه" بالنسبة له، قائلًا: "قلت يالهوي جات على حظي لما أعمل ضابط كل الناس هتعمل ضباط".