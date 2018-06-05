والدة شهيد تبكي بعد مشادة عن صورة ضباط الشرطة بالدراما (فيديو)



كانت مها أبو بكر، المحامية قد أشارت إلى بعض النقاط في حديثها عن صورة ضباط الشرطة بالأعمال الدرامية، ومنها أنهم لم يتركوا كليات القمة كا يقال بل أن كليات الشرطة تقبل من مجموع 50%، كما أن هناك بعض الأمور على وزارة الداخلية أن تنتبه لها، لكي يشعر المواطن عند دخوله إلى قسم الشرطة بأنه سوف يأخذ حقه.



وأثار هذا الحديث كلٍ من النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، واللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، اللذان هاجما المحامية بقوة، مؤكدين أن ذلك يشوه صورة ضباط الشرطة الذين يموتون من أجل الوطن، لتنفعل الحاجة سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، وتصرخ، وهي تبكي قائلة: "مينفعش.. ياجماعة الكلام ده مينفعش".





وقعت مشادة على الهواء مباشرة بين ضيوف برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الاثنين، بسبب صورة ضباط الشرطة في الأعمال الدرامية، ما دفع والدة الشهيد إسلام مشهور للبكاء على الهواء.