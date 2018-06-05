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والدة الشهيد إسلام مشهور تنتقد الأعمال الدرامية عن ضباط الشرطة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:14 ص
والدة الشهيد إسلام مشهور تنتقد الأعمال الدرامية عن ضباط الشرطة
سوزان عبدالمجيد والدة الشهيد إسلام مشهور
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نعيم يوسف
 
قالت الحاجة سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، إن الأعمال الدرامية التي تتناول حياة ضباط الشرطة، يجب أن يستعينوا فيها بأسر الشهداء لأنهم لديهم الكثير من القصص.

وأضافت "عبدالمجيد"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الاثنين، أن صناع الدراما لم يسألونهم حتى عن كيفية تربيته.

وانتقدت والدة الشهيد إسلام مشهور، بعض الأعمال الدرامية التي تصور ضابط الشرطة بأنه يقتل ويشتم ويضرب، وأكيد سيسأل: "هو بابا كان كدة؟ على عكس ما نريد أن نكبر أولادنا على التضحية"، مضيفة: "طلعوا البطولات الحقيقية".
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