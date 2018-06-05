78 مباراة شهدت غزارة تهديفية طوال تاريخ كأس العالم (تقرير)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

شهد كأس العالم 78 مباراة سجل بها الكثير من الأهداف ليتم تسجيل هذه المباريات في ذاكرة المونديال.

ويرصد " الفجر الرياضي" هذه المباريات وعدد الأهداف التي سجلت فيها، مع الوضع في الإعتبار عدم احتساب المباريات التي امتدت للشوطين الإضافيين وركلات الجزاء باعتبار أن هذه المباريات انتهت بالتعادل وذلك طبقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ..

* كأس العالم 1930:

فازت الأرجنتين على المكسيك في دور المجموعات بستة أهداف مقابل 3 أهداف. كما فازت الأرجنتين على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي على يوغوسلافيا في الدور قبل النهائي بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1934:

فازت ألمانيا على بلجيكا في الدور الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما سحقت إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية بسبعة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1938:

في الدور الأول، فازت المجر على الهند بسداسية نظيفة. كما فازت البرازيل على بولندا بستة أهداف مقابل خمسة بعد اللجوء للوقت الإضافي. وفي دور الثمانية، سحقت السويد كوبا بثمانية نظيفة. وفي الدور قبل النهائي، فازت المجر على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1950:

في دور المجموعات، فازت تشيلي على الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة أهداف مقابل هدفين. وفازت أوروجواي على بوليفيا بثمانية نظيفة. وفي الدور النهائي (الذي كان مكونا من مجموعة تحتوي 4 منتخبات، هي : أوروجواي والبرازيل والسويد وإسبانيا وحصدت أوروجواي اللقب بتصدرها للمجموعة) فازت البرازيل على السويد بسبعة أهداف مقابل هدف وفازت على إسبانيا بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1954:

في دور المجموعات، فازت البرازيل على المكسيك بخمسة أهداف نظيفة. كما سحقت المجر كوريا الجنوبية بتسعة أهداف نظيفة، وفازت على ألمانيا الغربية بثمانية أهداف مقابل 3 أهداف. وفازت تركيا على كوريا الجنوبية بسباعية نظيفة وسحقت ألمانيا الغربية تركيا بسبعة أهداف مقابل هدفين. وفازت النمسا على تشيكوسلوفيكيا بخماسية نظيفة. كما تعادلت بلجيكا مع إنجلترا بأربعة أهداف لكل منهما. وفي دور الثمانية، فازت النمسا على سويسرا بسبعة أهداف مقابل 5 أهداف. وفي الدور قبل النهائي، فازت ألمانيا الغربية على النمسا بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1958:

في دور المجموعات، فازت تشيكوسلوفيكيا على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف. وفارت فرنسا على باراجواي بسبعة أهداف مقابل 3 أهداف . وفي الدو قبل النهائي، فازت البرازيل على فرنسا بخمسة أهداف مقابل هدفين. وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فازت فرنسا على ألمانيا الغربية بستة أهداف مقابل 3 أهداف.

* كأس العالم 1962:

في دور المجموعات، تعادل الاتحاد السوفيتي وكولومبيا بأربعة أهداف لكل منهما. وفازت المجر على بلغاريا بستة أهداف مقابل هدف. وفي الدور قبل النهائي، فازت البرازيل على تشيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* كأس العالم 1966:

في دور المجموعات، فازت ألمانيا الغربية على سويسرا بخماسية نظيفة. وفي دور الثمانية، فازت ألمانيا الغربية على أوروجواي برباعية نظيفة وفازت البرتغال على كوريا الشمالية بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف. وفي النهائي فازت إنجلترا على ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* كأس العالم 1970:

في دور المجموعات، فاز الاتحاد السوفيتي على بلجيكا وفازت البرازيل على تشيكوسلوفيكيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفازت المكسيك على السلفادور برباعية نظيفة، وفازت ألمانيا الغربية على بلغاريا بخمسة أهداف مقابل هدفين. وفي دور الثمانية، فازت البرازيل على بيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي النهائي، فازت البرازيل على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1974:

في دور المجموعات، فازت يوغوسلافيا على زائير بتسعة أهداف نظيفة، وفازت بولندا على هايتي بسباعية نظيفة، وفازت ألمانيا على السويد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* كأس العالم 1978:

في دور المجموعات، فازت ألمانيا الغربية على المكسيك بسداسية نظيفة. وفازت هولندا على النمسا بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز الأرجنتين على بيرو بسداسية نظيفة.

* كأس العالم 1982:

في دور المجموعات، فازت بولندا على بيرو بخمسة أهداف مقابل هدف، كما فازت المجر على السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف، وفازت اسكتلندا على نيوزلندا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد السوفيتي على المجر بسداسية نظيفة. وفازت الدنمارك على أوروجواي بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1986:

في دور المجموعات، فازت الدنمارك على أوروجواي بستة أهداف مقابل هدف. وفي دور الستة عشر، فازت إسبانيا على الدنمارك بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1990:

في دور المجموعات، فازت تشيكوسلوفيكيا على الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة أهداف مقابل هدف، وفازت ألمانيا الغربية على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1994:

في دور المجموعات، فازت روسيا على الكاميرون بستة أهداف مقابل هدف.

* كأس العالم 1998:

في دور المجموعات، فازت إسبانيا على بلغاريا بستة أهداف مقابل هدف. وفارت هولندا على كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة، وفوز الأرجنتين على جامايكا بخماسية نظيفة.

* كأس العالم 2002:

في دور المجموعات، فازت البرازيل على الصين برباعية نظيفة وعلى كوستاريكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفازت البرتغال على بولندا برباعية نظيفة، كما فازت ألمانيا على السعودية بثمانية نظيفة.

* كأس العالم 2006:

في دور المجموعات، فازت الأرجنتين على صربيا والجبل الأسود بسداسية نظيفة، وفازت البرازيل على اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف، وفازت إسبانيا على أوكرانيا وفوز أوكرانيا على السعودية برباعية نظيفة.

* كأس العالم 2010:

في دور المجموعات، فازت الأرجنتين على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف. واكتسحت ألمانيا استراليا برباعية نظيفة، وفازت البرتغال على كوريا الشمالية بسبعة أهداف نظيفة. وفي دور الستة عشر، فازت ألمانيا على إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدف. وفي دور الثمانية، فازت الماكينات الألمانية على الأرجنتين برباعية نظيفة.

* كأس العالم 2014:

في دور المجموعات، فازت كرواتيا على الكاميرون برباعية نظيفة وفوز البرازيل على الكاميرون وكولومبيا على اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف وفازت هولندا على إسبانيا بخمسة أهداف مقابل هدف وفازت فرنسا على سويسرا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفازت ألمانيا على البرتغال برباعية نظيفة، وفازت الجزائر على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي الدور قبل النهائي، اكتسحت ألمانيا البرازيل بسبعة أهداف مقابل هدف.