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بعد غياب حنان ترك عن الفن.. هنيدي يعلن عودة أقوى قصة حب في عالم المرعبين بمشاركتها

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:57 ص
بعد غياب حنان ترك عن الفن.. هنيدي يعلن عودة أقوى قصة حب في عالم المرعبين بمشاركتها
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شيماء عطية
 

أعلن الفنان محمد هنيدي، عن عودة الفنان حنان ترك للمشاركة في دوبلاج فيلم "شركة المرعبين المحدودة" من خلال شخصية "سالي".

وغرد "هنيدي" عبر "تويتر": "‏وطبعا شعنونتي راجعة‬⁩ راجعة "أقوى قصة حب في عالم المرعبين" سواء بمشاهد هنعيد دبلجتها في الجزء الأول أو بشخصية جديدة في الجزء التاني مارد راجع‬⁩".

من جانبها، أكدت حنان ترك على حديث هنيدي بردها على تغريدته، حيث كتبت: "كورتي البعبع".


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