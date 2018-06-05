بعد غياب حنان ترك عن الفن.. هنيدي يعلن عودة أقوى قصة حب في عالم المرعبين بمشاركتها





أعلن الفنان محمد هنيدي، عن عودة الفنان حنان ترك للمشاركة في دوبلاج فيلم "شركة المرعبين المحدودة" من خلال شخصية "سالي".





وغرد "هنيدي" عبر "تويتر": "‏وطبعا شعنونتي راجعة‬⁩ راجعة "أقوى قصة حب في عالم المرعبين" سواء بمشاهد هنعيد دبلجتها في الجزء الأول أو بشخصية جديدة في الجزء التاني مارد راجع‬⁩".





من جانبها، أكدت حنان ترك على حديث هنيدي بردها على تغريدته، حيث كتبت: "كورتي البعبع".







