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نائب: عودة من نشأوا داخل الإخوان صعبة.. و"مفيش حاجة اسمها مراجعات"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 06:01 ص
نائب: عودة من نشأوا داخل الإخوان صعبة.. ومفيش حاجة اسمها مراجعات
تامر الشهاوي
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نعيم يوسف
 
قال تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن الشباب الذين ينشأون داخل تنظيم الإخوان المسلمين من الصعب أن يعودوا مرة أخرى، بشكل أو بأخر.

وأضاف "الشهاوي"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين: "مفيش حاجة اسمها مراجعات، المراجعات ثبت فشلها مع التاريخ، عملنها في وقت معين مع الجماعة الإسلامية في 1997، وحققت هدف مؤقت".

وتابع عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على الأمن فقط للتعامل مع هذه الملفات هو اعتماد خاطئ، ولن ينجح، لافتا إلى أنه كان ضابطا لمدة 20 عاما، ويعرف ذلك، مشددًا على ضرورة "بناء الإنسان".
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