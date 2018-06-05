وزير الصحة: "بنغير في منظومة العمل ومعاملة المريض"



وأضاف "عماد الدين"، في تصريحات نقلها التلفزيون المصري على هامش افتتاح اول مركز لعلاج اورام المراة بالتامين الصحى، أنه سيتم البدء بمحافظة القاهرة لتطوير مستشفيات التأمين الصحي، لتعمل بنفس كفاءة مستشفيات إقليم القناة.



وتابع وزير الصحة، أن العمليات ستزيد، ويتم التعاقد مع أطباء أكثر من معهد الأورام والجامعات، وسيتم تغيير التمريض بشكل مناسب في جميع مستشفيات التأمين في كل مصر.

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان: "إننا بنغير في منظومة العمل ومعاملة المريض، وفي الإمكانيات التي ستوضع في المستشفى، وميكنة المستشفى".