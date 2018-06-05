رزان مغربي تحاول الإيقاع بين أحمد سعيد عبد الغني وزوجته في المسلسل الرمضاني "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "رسايل" اكتشاف هشام شقيق هالة "مي عز الدين"، بمرض والدهم الحاج بديع "أحمد خليل" حيث أخفاه عنهم لمدة طويلة فهو مريض بالسرطان في الرئة.

فيما تذهب هالة إلى قسم الشرطة بعدما هاتفها هاني "رامز أمير" وأخبرها بالقبض عليه، وهناك تكتشف أنه تم القبض عليه بتهمة الإتجار في المخدرات، وتقابل ريري.





بينما تتحدث معها داليا "راندا البحيري" بأن قرار إجهاض الطفل جاء من نفسها وليس بضغط من أحد لأنها تريد فتح صفحة جديدة بعيدًا عن سامح وعن وليد.





بينما تحاول كارولين " رزان مغربي"، الإيقاع بين يحيي "أحمد سعيد عبدالغني" وزوجته، بزرع الشك أنه على علاقة بهالة، ثم تقوم بتصويرهم وإرسال الصور لها.





المسلسل من بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد حاتم، أحمد خليل ومن إخراج إبراهيم فخر.







