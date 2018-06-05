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الشاطر: مرتضى منصور يوافق على رحيل أحمد داوودا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:20 ص
الشاطر: مرتضى منصور يوافق على رحيل أحمد داوودا
أحمد داوودا
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الفجر الرياضي
 

 

قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن المسئولين بنادي الاتحاد السكندري طالبوا مسئولي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالحصول على خدمات اللاعب أحمد داوودا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن المسئولين بالزمالك وافقوا على إعارة اللاعب لمدة عام، خاصة وأن داوودا لم يشارك مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة من الموسم الكروى المنقضي.

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