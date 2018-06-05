يلا شوت|شاهد مباراة روسيا وتركيا | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة روسيا وتركيا بدون تقطيع اليوم روسيا Vs تركيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت اتش دي 3، المعلقين : حسن العيدروس .

موعد مشاهدة مباراة روسيا وتركيا اليوم في تمام الـ 19:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة روسيا وتركيا بث مباشر اليوم 5-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.