إنتر ميلان يواصل الضغط على برشلونة من أجل رافينيا

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، بأن إنتر ميلان سيقوم بإعادة فتح المفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع البرازيلي رافينيا في الانتقالات الصيفية.

وانضم رافينيا إلى النيرازوري على سبيل الإعارة في يناير الماضي وكان هناك بندا في العقد يتيح لإنتر ميلان شراء النجم البرازيلي بعقد دائم قبل 31 مايو، ومع ذلك، قرر إنتر ميلان عدم تفعيل هذا البند وعاد لاعب الوسط إلى الكامب نو.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن باسكوال جوارو مراسل "Inter" الذي ناقش عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك موضوع رافينيا وموضوعات أخرى مختلفة مع نشطاء موقع التواصل الإجتماعي، ويدعي جوارو أن هناك اتفاقا بين لاعب خط وسط برشلونة ومدرب إنتر ميلان لوتشيانو سباليتي.

وأكد جوارو بأن الاتفاق هو أن إنتر ميلان سيبذل قصارى جهده للحفاظ على رافينيا في الموسم القادم. حتى الآن، لم يحدث شيء على هذا النحو، والآن سيضطرون لبدء المفاوضات مع بطل الدوري الإسباني عن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة.

ومع ذلك، فإن أولوية بيرو أوسيلو هي التأكد من جمع الأموال قبل نهاية يونيو.