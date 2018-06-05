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أحمد السقا ردا على إشادة ياسر جلال به: "تستاهل كل خير وربنا يكفينا شر رامز "

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 05:02 ص
أحمد السقا ردا على إشادة ياسر جلال به: تستاهل كل خير وربنا يكفينا شر رامز
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شيماء عطية
 

رد الفنان أحمد السقا على تصريحات الفنان ياسر جلال والذي وصفه فيها بالممثل الشهم والجدع ورقم واحد في الأكشن، مؤكدًا أنها شهادة يعتز بها.

وغرد "السقا": "‏أخويا وحبيبي ياسر جلال.. شهادة اعتز بيها وربنا يوفقك دايمًا وتفضل مكسر الدنيا لانك تستاهل كل خير وربنا يكفينا شر رامز".

يذكر أن السقا، حل ضيف شرف على مسلسل "رحيم" الذي يقوم بطلوته ياسر جلال.


أحمد السقا ردا على إشادة ياسر جلال به: "تستاهل كل خير وربنا يكفينا شر رامز "
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