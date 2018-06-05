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باسل خياط يكتشف مكان ريهام عبد الغفور في المسلسل الرمضاني "الرحلة"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:33 ص
باسل خياط يكتشف مكان ريهام عبد الغفور في المسلسل الرمضاني الرحلة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الرحلة"، اتصال أمل صديقة كريمة "حنان مطاوع" بالدكتور أسامة "باسل خياط" وابلاغه بمكان رانيا زوجته "ريهام عبدالغفور"، وذلك بسبب كرهها الشديد لها معتبرة أنها أخذت مكانها عند كريمة.


وتقيم كارما معرضها الفوتوغرافي، وتحاول التحدث مع حسن بأنه رغم كل شئ هو شريك في هذا المعرض ولابد أن يأتي ويجني ثمرة نجاحه.


فيما تترك جميلة شقيقة سارة "مي سليم" رسالة لها في المنزل تخبرها بأنها ستنتحر، وتقابل آدم "وليد فواز" قبل خروجها وتخبره بأن يسامحوها وأنها ستذهب لمنزل أهلها.


المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز ومن إخراج حسام علي.



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