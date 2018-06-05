3 عروض تحسم مصير "خراشي" الاتصالات

تلقى فريق المصرية للإتصالات ثلاثة عروض للحصول على خدمات اللاعب عمر الخراشي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

وصرح اللاعب لـ "الفجر الرياضي" أن أندية اتحاد الشرطة، والسكة الحديد، والشمس خاطبوا فريق الإتصالات من أجل التعاقد مع أحدهم.

وسبق للاعب الانضمام لأندية دمنهور والزمالك والرجاء وجمهورية شبين وحوش عيسى والحرية ومطروح قبل التوقيع للاتصالات خلال الموسم الماضي.

ويجيد الخراشي اللعب في أكثر من مركز في الجانب الهجومي، ومن العناصر المميزة خلال الأندية التي لعب لها في القسمين الثاني والثالث.