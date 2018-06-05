الجمهور مشيدًا مبادرة "أيوب مصر الخير" للغارمين : مصطفى شعبان الوحيد اللي نفذها في الواقع

رد الفنان ‏مصطفي شعبان على تغريدة أحد المعجبين به عبر موقع التغريدات "تويتر" والذي أكد فيها أن "شعبان" هو "الممثل الوحيد اللي عمل الفكرة ونفذها في الواقع"، وذلك بعد اطلاقه مبادرة "أيوب مصر الخير" لسداد ديون الغارمين وفك كرب ٥٠٠٠ غارم.





وأكد مطصفى شعبان أن نجاحه بفضل الله تعالى ومساعدات جمهوره.



