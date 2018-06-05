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الجمهور مشيدًا مبادرة "أيوب مصر الخير" للغارمين : مصطفى شعبان الوحيد اللي نفذها في الواقع

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 03:59 ص
الجمهور مشيدًا مبادرة أيوب مصر الخير للغارمين : مصطفى شعبان الوحيد اللي نفذها في الواقع
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رد الفنان ‏مصطفي شعبان على تغريدة أحد المعجبين به عبر موقع التغريدات "تويتر" والذي أكد فيها أن "شعبان" هو "الممثل الوحيد اللي عمل الفكرة ونفذها في الواقع"، وذلك بعد اطلاقه مبادرة "أيوب مصر الخير" لسداد ديون الغارمين وفك كرب ٥٠٠٠ غارم.


وأكد مطصفى شعبان أن نجاحه بفضل الله تعالى ومساعدات جمهوره.


"أيوب" بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، ويذاع على قناة mbc مصر والحياة.



الجمهور مشيدًا مبادرة "أيوب مصر الخير" للغارمين : مصطفى شعبان الوحيد اللي نفذها في الواقع
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