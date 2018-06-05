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بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل لدينا اقوال اخرى أون لاين على اليوتيوب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 03:50 ص
بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل لدينا اقوال اخرى أون لاين على اليوتيوب
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 يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل  "لدينا أقول أخرى" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"لدينا أقول أخرى" بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، وتدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.

 لمشاهد الفيديو اضغط هنا

 http://tempuri.org/tempuri.html

 


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