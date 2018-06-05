بالصور.. تعادل القناة وفوز شمال الدلتا وجنوب القاهرة بالدورة الرمضانية للكهرباء

شهدت مباريات اليوم الثالث من الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، والتي تستضيفها شركة القناة لتوزيع الكهرباء على ملاعب الشركة بالإسماعيلية، تعادل فريق توزيع القناة مع فريق إنتاج وسط الدلتا بهدف لكل منهما.

وتابع لقاءات الدورة من أرض الملعب المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وشهدت باقي المواجهات ما يلي:

مجموعة أولى:

- توزيع القناة X انتاج وسط الدلتا 1-1

- شمال الدلتا للتوزيع X الوجة القبلى للانتاج 3-2

مجموعة ثانية:

- توزيع شمال القاهرة X انتاج غرب الدلتا 3-1

مجموعة ثالثة:

- توزيع جنوب القاهرة X الوجه القبلى للانتاج 4-1

مجموعه رابعة:

- انتاج القاهرة X مستشفى الكهرباء 8-0