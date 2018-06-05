سيدي سالم يتعاقد مع ثنائي الشمس

نجح نادي سيدي سالم في الحصول على توقيع ثنائي فريق الشمس، محمد فاروق "بنزيمة" وعبد الرحمن عوف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بدوري الممتاز "ب".

وصرح السيد المغازي رئيس نادي سيدي سالم، بأن فريقه حصل على توقيع اللاعب محمد فاروق "بنزيمة" مهاجم حرس الحدود والإتحاد السكندري الأسبق لمدة موسمين.

كما حصل مسؤولو سيدي سالم على توقيع اللاعب عبد الرحمن عوف مدافع نادي الشمس لنفس مدة التعاقد.

حضر التوقيع السيد مغازي رئيس مجلس الإدارة ومحمود عمران "أمين الصندوق" وعلي عويضة "رئيس النشاط الرياضي" ورضوان الزفتاوي عضو مجلس الإدارة.