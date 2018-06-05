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بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل فوق السحاب أون لاين على اليوتيوب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 03:38 ص
بث مباشر .. شاهد الحلقة الجديدة لمسلسل فوق السحاب أون لاين على اليوتيوب
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "فوق السحاب" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.

 

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