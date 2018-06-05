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تيم حسن يهدد خطيب شقيقته في المسلسل الرمضاني "الهيبة العودة"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 03:38 ص
تيم حسن يهدد خطيب شقيقته في المسلسل الرمضاني الهيبة العودة
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الهيبة العودة" موافقة جبل "تيم حسن" على عريس شقيقته منى "روزينا لاذقاني"، بعدما أقنع والدته بأن هذا هو الحل الأسلم بسبب حالتها النفسية، حيث قابل مجدي وهدده إذا حاول مضايقة منى سيكون حسابه عسيرًا.

فيما حاولت أم شاهين أن تهدد أم جبل وتبعد أولادها عنهم فردت عليها سمية "نيكول سابا" بأن جبل وصخر هم من أنقذوا شاهين وعليه هو أن يبتعد عن منى لأنها مخطوبة.


وعلى الجانب الآخر بدأ جبل وصخر وشاهين العمل معًا مرة أخرى، حيث تم توحيد الأراضي وبدأوا في عملية تسليم أسلحة جديدة من أجل خالهم في الشام.


وتحاول سمية العيش بشكل طبيعي مع جبل، فبعدما أصلحت العلاقة مع منى ومع والدته، تحدثت معه لكي يعيشوا بشكل طبيعي كأي زوجين ولكنه رفضها.


المسلسل هو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه لما قبل الجزء الاول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.




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