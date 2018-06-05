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المسلسل الرمضاني "رحيم" الحلقة عشرون - كاملة عبر يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:30 ص
المسلسل الرمضاني رحيم الحلقة عشرون - كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة 20 من مسلسل رحيم لـلنجم ياسر جلال، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 


"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.


"رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.



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