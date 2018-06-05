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عاجل.. صحيفة إسبانية: صلاح بديل نيمار في ريال مدريد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:25 ص
عاجل.. صحيفة إسبانية: صلاح بديل نيمار في ريال مدريد
صلاح ونيمار
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منى العوضي
 

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصًا بعد تصريحات رونالدو الأخيرة الخاصة برحيله عن الملكي.

 

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن ريال مدريد يريد ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض رحيل رونالدو هذا الصيف.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رئيس ريال مدريد قرر التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في حالة فشل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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