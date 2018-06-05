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خبير أمني عن الأعمال الدرامية: "دي مش دراما دي إهانة"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 07:48 ص
خبير أمني عن الأعمال الدرامية: دي مش دراما دي إهانة
اللواء رفعت عبد الحميد
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نعيم يوسف
 
هاجم اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، المسلسلات الرمضانية، قائلا: "دي مش دراما دي إهانة".

وأضاف "عبدالحميد"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء، المذاع على قناة دريم الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الاثنين، أن وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية لا تفرض وصاية على أحد.

وتابع خبير العلوم الجنائية، أن "وزير الداخلية مقالش لظابط امسك سيف واعمل بلطجي؟".
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