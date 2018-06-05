وزيرة الثقافة تسلم أسرة الراحل فؤاد حداد درع المسرح القومي (صور)

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الشاعر الراحل فؤاد حداد، مساء أمس بالمسرح القومي بالعتبة، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وكوكبة من نجوم المسرح والشعراء.

وبدأت مراسم التكريم بمشاهدة العرض المسرحى الغنائى "حى على بلدنا"، أعقبه تسليم "عبد الدايم"، أسرة الراحل درع المسرح القومي.





يذكر أن عرض "حى على بلدنا"، يدور حول الأجواء الرمضانية والمسحراتى التى اشتهر بها الشاعر الكبير فؤاد حداد على مدار سنين طويلة، حتى أصبح مسحراتى الوطن يشحذ الهمم ويشد العزائم من أجل تلبية نداء الوطن، وفى نفس الوقت هو الضاحك المسلى والمعين على هموم الحياة.





والعرض من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، إعداد أمين حداد، بطولة أشرف عبد الغفور، عهدى صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمى، المطربة نهال خالد، ويتضمن العرض مجموعة أغانى من ألحان سيد مكاوى، إبراهيم رجب، عبد العظيم عويضة، وجيه عزيز و محمد عزت، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صابر عبد الستار، أشرف على الملابس ناجى شاكر، ومن إخراج أحمد إسماعيل.







