ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ بعد استبعاد حارس الإسماعيلي من قائمة المنتخب: "حد يسيب عوّاد ياناس"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:54 ص
تركي آل الشيخ بعد استبعاد حارس الإسماعيلي من قائمة المنتخب: حد يسيب عوّاد ياناس
تركي آل الشيخ وعواد
طباعة
الفجر الرياضي
 

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، رسالة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد استبعاد محمد عواد حارس الإسماعيلي من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في مونديال روسيا 2018.

 

ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع محمد عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وعلق عليها قائلا: " احسن حاجه عملها منتخب مصر أنه مخدش محمد عوّاد .. حد يسيب عوّاد ياناس ".

 

واستبعد هيكتور كوبر 6 لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب بمونديال روسيا وهم : محمد عواد و عمرو طارق وكريم حافظ وأحمد جمعة وأحمد حسن كوكا.

المزيد عن: القائمة النهائية للمنتخب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:02 AM