تركي آل الشيخ بعد استبعاد حارس الإسماعيلي من قائمة المنتخب: "حد يسيب عوّاد ياناس"

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، رسالة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد استبعاد محمد عواد حارس الإسماعيلي من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في مونديال روسيا 2018.

ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع محمد عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وعلق عليها قائلا: " احسن حاجه عملها منتخب مصر أنه مخدش محمد عوّاد .. حد يسيب عوّاد ياناس ".

واستبعد هيكتور كوبر 6 لاعبين من القائمة النهائية للمنتخب بمونديال روسيا وهم : محمد عواد و عمرو طارق وكريم حافظ وأحمد جمعة وأحمد حسن كوكا.